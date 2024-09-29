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Ледяная Церера в прошлом была покрыта мутным океаном, выяснили ученые

NatAstro: карликовая планета Церера может на 90% состоять из грязного льда

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NASA

Американские ученые из Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения NASA предполагают, что малая планета Церера в прошлом была водным миром. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Церера — наименьшая из карликовых планет Солнечной системы. Она расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером в 263,8 млн километров от Земли. Церера в 3,5 раза меньше земной Луны, а общая площадь ее поверхности сравнима с территорией Аргентины (3 млн квадратных километров).

Команда использовала компьютерное моделирование, чтобы понять, как деформировались кратеры на ледяной поверхности Цереры на протяжении миллиардов лет.

Как показали симуляции, характеристики льда Цереры говорят о том, что он может составлять до 90% всей планеты.

По мнению ученых, в прошлом Церера была покрыта мутным и полным ила океаном, напоминая Европу (один из спутников Юпитера). Со временем он замерз, создав корку из льда и грязи.

Специалисты отметили, что из-за относительно близости Цереры к Земле она может стать удобной целью для будущих исследовательских миссий.

Ранее учены назвали Цереру одним из наиболее перспективных мест для поиска жизни в Солнечной системе.

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