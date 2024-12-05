Старые карьеры оказались убежищами для диких пчел, выяснили ученые

Немецкие ученые из Геттингенского университета и Института Тюнена обнаружили, что заброшенные карьеры по добыче известняка превращаются в оазисы биологического разнообразия и помогают сохранять популяции диких пчел. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Ecology (JAE).

Команда обследовала пчелиные сообщества в 19 старых карьерах в регионе Геттинген с помощью ручных сетей.

Специалисты смогли идентифицировать 114 разновидностей насекомых, включая 35 исчезающих видов. Они также определили характеристики карьеров, помогающие сохраняться популяциям пчел: размер, кустарниковый покров, обилие цветов и структура окружающего ландшафта.

Выяснилось, что открытые места добычи вблизи лугов с известковыми почвами имели более стабильные сообщества пчел.

«Многие виды диких пчел гнездятся в земле и часто нуждаются для этого в открытых солнечных местах. Низкое количество диких пчел в густо заросших карьерах можно объяснить потерей этих мест обитания», — отметили исследователи.

По мнению ученых, забота о старых карьерах поможет сохранить колонии ценных насекомых-опылителей. Этим могут заняться местные прироохранные организации или земледельцы, удаляя деревья и пася скот на местах добычи природных материалов.

Ранее исследователи назвали способ превратить старые карьеры в оазисы дикой природы.