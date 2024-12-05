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Микробная жизнь в замерзшем антарктическом озере озадачила ученых

CEE: замерзшее озеро Энигма в Антарктиде оказалось населено бактериями

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Communications Earth & Environment

Международная группа ученых из Италии, США и Великобритании нашли разнообразные микроорганизмы в озере Энигма, расположенном в Антарктиде. В течение многих лет считалось, что этот водоем промерз до дна. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Озеро Энигма образовалось, когда в Антарктиде преобладал более теплый климат. В наши дни в районе водоема средняя температура составляет -14°C, а зимой показатель опускается ниже -40°C.

Озеро расположено между двумя ледниками, Аморфус и Боулдер-Клэй, которые в прошлом могли быть источниками воды для Энигмы.

В ходе экспедиции команда обнаружила наличие жидкой воды в Энигме с помощью георадара. Затем группа пробурила слой льда толщиной в 11 метров и взяла пробы.

В ходе анализа исследователи нашли множество микроорганизмов, включая Pseudomonadota, Actinobacteriota и Bacteroidota. Кроме них в Энигме оказались бактерии Patescibacteria — чрезвычайно простые микроорганизмы со скудным набором функций.

Специалисты предполагают, что озеро, вероятно, когда-то кишело живыми существами, прежде чем его верхний слой окончательно замерз.

Ученые отметили, что у Энигмы осталась как минимум одна нераскрытая тайна. В условиях ледяной пустыни водоем должен был давно высохнуть, однако этого не произошло. Исследователи считают, что озеро питается водой из неизвестного источника.

Ранее стало известно, как фитопланктон спасает антарктические ледники от летней жары.

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