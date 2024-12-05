Микробная жизнь в замерзшем антарктическом озере озадачила ученых

Международная группа ученых из Италии, США и Великобритании нашли разнообразные микроорганизмы в озере Энигма, расположенном в Антарктиде. В течение многих лет считалось, что этот водоем промерз до дна. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Озеро Энигма образовалось, когда в Антарктиде преобладал более теплый климат. В наши дни в районе водоема средняя температура составляет -14°C, а зимой показатель опускается ниже -40°C.

Озеро расположено между двумя ледниками, Аморфус и Боулдер-Клэй, которые в прошлом могли быть источниками воды для Энигмы.

В ходе экспедиции команда обнаружила наличие жидкой воды в Энигме с помощью георадара. Затем группа пробурила слой льда толщиной в 11 метров и взяла пробы.

В ходе анализа исследователи нашли множество микроорганизмов, включая Pseudomonadota, Actinobacteriota и Bacteroidota. Кроме них в Энигме оказались бактерии Patescibacteria — чрезвычайно простые микроорганизмы со скудным набором функций.

Специалисты предполагают, что озеро, вероятно, когда-то кишело живыми существами, прежде чем его верхний слой окончательно замерз.

Ученые отметили, что у Энигмы осталась как минимум одна нераскрытая тайна. В условиях ледяной пустыни водоем должен был давно высохнуть, однако этого не произошло. Исследователи считают, что озеро питается водой из неизвестного источника.

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