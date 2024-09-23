Фитопланктон спасает морские ледники от летней жары, выяснили ученые

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выяснили, что фитопланктон защищает шельфовые ледники Антарктиды от таяния в разгар полярного лета. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Oceans (JGRO).

Команда изучила, как зеленые микроводоросли изменяют течение потоков тепла в водах океана и влияют на морские льды в море Амундсена.

Исследователи объединили модель циркуляции жидкости MITgcm с моделью биогеохимических процессов BLING и проследили, как хлорофилл в фитопланктоне рассеивает солнечный свет и влияет на температуру среды.

Специалисты обнаружили, что фитопланктон удерживает тепло в верхнем слое морской воды. Однако это тепло рассеивается обратно в атмосферу в течение лета.

Кроме того, микроводоросли также дают тень для глубоководных участков, сохраняя их прохладными и ограничивая воздействие солнечного света на близлежащие шельфовые ледники.

В результате морские льды тают на 7% медленнее во время цветения, чем когда вода свободна от микроорганизмов.

По мере того как воды Антарктики теряют свой морской ледяной покров, все большие площади морской поверхности будут подвергаться воздействию солнечного света. Микробы и другие частицы могут влиять на то, как этот солнечный свет воздействует на океан, и они заслуживают дополнительного внимания в будущих исследованиях, отметили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что морские бактерии охлаждают полярные ледники с помощью биоаэрозолей.