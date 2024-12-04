Ученые выяснили, что у сердца есть собственный «мозг»

Ученые из Каролинского института и Колумбийского университета установили, что у сердца есть мини-мозг — собственная нервная система, которая управляет сокращениями органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Как объясняет руководитель исследования Константинос Ампатзис из Каролинского института в Швеции, эта «маленькая мозговая сеть» управляет сердцебиением так же, как основной мозг регулирует ритмичные процессы, такие как дыхание и движение. Исследователи выявили несколько типов нейронов в сердце, которые выполняют различные функции, включая группу нейронов, играющих роль водителя ритма.

Исследование, проведенное на рыбках данио-рерио, позволило составить карту нейронной сети сердца. Для этого исследователи использовали передовые методы, такие как секвенирование РНК отдельных клеток. В дальнейшем ученые планируют изучить, как эта сеть взаимодействует с мозгом и регулирует сердечную функцию в различных условиях — от физической активности до стресса и болезней. По словам исследователей, полученные результаты могут быть применимы и к человеку.

«Наши дальнейшие исследования могут помочь разработать новые терапевтические стратегии, направленные на лечение сердечных расстройств, вызванных нарушениями в нервной сети сердца», — добавил Ампатзис.

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