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Российские ученые назвали опасный эффект резкого отказа от углеводов

ПНИПУ: быстрый переход на низкоуглеводную диету вредит репродуктивному здоровью

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали негативные последствия низкоуглеводной диеты для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, многие люди ради снижения веса прибегают к резкому ограничению углеводов в рационе. Однако это может быть не только неэффективно для похудения, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Например, при быстром переходе на низкоуглеводную диету тело лишается привычного источника энергии в виде углеводов и переходит в катаболическое состояние, переключаясь на кетоновые соединения, представленные главным образом ацетоном.

Это позволяет ненадолго снизить вес, однако потерянные килограммы быстро вернутся при возвращении к обычному рациону.

Доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская уточнила, что отказ от углеводов снижает секрецию инсулина. Также страдает функция щитовидной железы.

У мужчин падает уровень тестостерона в крови, а у женщин отсутствие углеводов влияет на количество половых гормонов, из-за чего снижается репродуктивная функция организма, сбивается менструальный цикл, уменьшается плотность костной массы, а также могут возникнуть тревожность и депрессия. Кроме того, долгое соблюдение подобной диеты чревато различными болезнями печени.

Ранее российские ученые назвали плюсы и минусы веганства, сыроедения и питания только мясом.

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