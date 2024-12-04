Названы расстройства, при которых уменьшается объем мозга

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио установили, что объемы мозга сокращаются при психических заболеваниях, таких как расстройства аутистического спектра и шизофрения. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые сосредоточились на изучении структуры мозга и социального поведения мышей с удаленным геном Tbx1. Он кодируется в области хромосомы 22q11.2, связанной с нарушением познания. Варианты этого гена связаны с расстройством аутистического спектра, умственной отсталостью, шизофренией и многими другими проблемами развития у людей.

Исследования показали, что делеция гена Tbx1 значительно снижала скорость когнитивной обработки информации у мышей. В двух тестах — водном лабиринте Морриса, который проверяет пространственную память, и тесте на переключение внимания, оценивающем когнитивную гибкость — грызуны с дефицитом Tbx1 показали худшие результаты.

Кроме того, ученые обнаружили, что при отсутствии Tbx1 у мышей наблюдалось уменьшение объема миндалины и окружающих ее областей коры мозга, а также участка, известного как переход миндалевидного тела в грушевидную форму. Эта область связана с множеством других частей мозга. Она играет ключевую роль в обработке сенсорных и эмоциональных сигналов. Миндалевидное тело, в свою очередь, является важным центром для регуляции эмоционального поведения.

Ранее ученые подтвердили, что высокий уровень сахара в крови ухудшает здоровье мозга.