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Высокий уровень сахара в крови ухудшает здоровье мозга, подтвердили ученые

NA: высокий уровень глюкозы в крови связан со снижением мозговой активности

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Ученые из Научно-исследовательского института Ротмана (Великобритания) установили, что высокий уровень сахара в крови может ослаблять связи в мозговых сетях, участвующих в регуляции когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в Neurobiology of Aging (NA).

В исследовании приняли участие 146 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 лет и старше. Ученые проанализировали уровни глюкозы в крови добровольцев, собрали данные об активности их мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и вариабельности сердечного ритма с использованием электрокардиограммы (ЭКГ).

Результаты показали, что повышенный уровень сахара в крови связан с ослаблением связей в мозговых сетях, которые играют ключевую роль в когнитивных функциях, таких как память, внимание и эмоциональная регуляция. Это воздействие было более выражено у пожилых людей, но также наблюдалось у участников всех возрастных групп. Также заметную связь между высоким уровнем глюкозы и снижением мозговой активности ученые выявили у женщин.

Кроме того, исследователи установили, что повышенный уровень сахара в крови был связан с пониженной вариабельностью сердечного ритма, что указывает на снижение способности сердца адаптироваться к изменениям. Ранее научные работы показали, что высокая вариабельность сердечного ритма способствует улучшению состояния здоровья мозга.

Ранее в пищевых продуктах нашли вызывающую диабет добавку.

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