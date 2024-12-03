Российские ученые нашли вещества, которые могут стать усилителями антибиотиков

Исследователи из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) продемонстрировали, что комплекс из низина (широко известный пищевой консервант с противоопухолевой активностью) и ряда флавоноидов (биологически активные добавки растительного происхождения) усиливают проницаемость клеточных мембран. Это может повысить эффективность действия антибиотиков, а также препаратов против рака. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

«В перспективе полученные нами данные можно использовать при разработке новых комбинированных противоопухолевых препаратов, включающих как низин, так и растительные флавоноиды. Более того, такой подход можно использовать и для усиления антимикробной активности различных препаратов», – рассказала «Газете.Ru» руководитель Лаборатории моделирования мембран и ионных каналов ИНЦ РАН Ольга Остроумова.

Поиск и исследования новых лекарственных соединений представляет собой длительный и дорогостоящий процесс. Одним из альтернативных и менее трудоемких подходов является поиск новых применений для соединений, которые уже известны, прошли все испытания и используются в медицине.

Одно из соединений – это низин, который сегодня активно используется в качестве консерванта, обладающего антибактериальными свойствами. Ученые выяснили, что низин может оказывать терапевтический эффект на опухолевые клетки.

Еще несколько соединений, представленных в исследовании, относятся к классу флавоноидов – это небольшие молекулы природного происхождения. На сегодня известно, что флавоноиды проявляют антимикробное, нейропротекторное, противоопухолевое, антидиабетическое, противовоспалительное и антиоксидантное действие.

На лабораторных моделях клеточных мембран, исследователи ИНЦ РАН показали, что использование низина в сочетании с флавоноидами позволяет усилить эффективность проникновения низина внутрь клетки, а затем индуцировал поры в мембранах митохондрий. Работа поддержана грантом РНФ.

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