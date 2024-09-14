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Создан высокоточный анализ крови для проверки на парализующее заболевание

Brain: тест на боковой амиотрофический склероз станет доступен в течение двух лет

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Shutterstock

Новый высокоточный анализ на боковой амиотрофический склероз (БАС) заменит существующие методы диагностики. Сейчас выявление заболевания может занимать до 12 месяцев, а результаты диагностики ошибочны в 68% случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

БАС — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает нейроны головного и спинного мозга, приводя к потере речи и параличу. Для подтверждения диагноза может потребоваться до 12 месяцев. За это время состояние многих пациентов ухудшается. Кроме того, ошибки диагностирования встречаются в 68% случаев.

Новый тест требует небольшого объема крови для анализа. Наличие БАС он определяет по небольшим молекулам — микроРНК. Исследование сотен образцов крови пациентов с БАС позволило выявить микроРНК, которые встречаются при этом заболевании.

Анализ позволил отличить пациентов с БАС от здоровых и людей с болезнями, которые имитирует БАС на ранних стадиях, с общей точностью до 98%. Тест станет доступен для неврологов в ближайшие два года, надеются ученые. Он позволит выявлять БАС и начинать терапию раньше, что улучшит прогнозы пациентов.

Ранее ученые выяснили, что у больных рассеянным склерозом может быть ниже риск болезни Альцгеймера.

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