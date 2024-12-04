Компонент клея ПВА может повысить эффективность лечения рака, выяснили ученые

Ученые из Токийского университета установили, что поливиниловый спирт (ПВС), входящий в состав обычного клея ПВА, способен усилить действие специфического вида противораковой лучевой терапии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Controlled Release.

В 2020 году Япония стала первой страной, одобрившей бор-нейтронозахватную терапию (БНЗТ) — инновационный метод лучевой терапии рака. Этот метод включает введение пациенту препарата, содержащего бор, который накапливается в опухолевых клетках. Затем эти клетки облучаются нейтронами низких энергий, что вызывает их разрушение, в то время как здоровые клетки остаются нетронутыми.

Преимущество БНЗТ заключается в ее точности: она минимизирует повреждение здоровых тканей, воздействуя только на те клетки, которые содержат бор. Этот метод показал высокую эффективность в борьбе с некоторыми сложными и рецидивирующими видами рака, например, горла. Однако использование нейтронов ограничено определенными участками тела.

В ходе нового исследования японские ученые выявили, что добавление поливинилового спирта (ПВС) к борсодержащему соединению D-BPA значительно увеличивает концентрацию бора в опухолях и продлевает его удержание в раковых клетках. ПВС — это соединение, которое обычно содержится в детском клее ПВА.

По словам исследователей, это открытие значительно повышает эффективность метода, так как ранее D-BPA считался недостаточно результативным из-за недостаточного накопления бора в тканях.

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