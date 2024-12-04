Ученые нашли способ оценить успех операции на позвоночнике

Ученые из Японии разработали метод прогнозирования эффективности процедуры стимуляции спинного мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Результаты исследования опубликованы в British Journal of Anaesthesia (BJA).

Стимуляция спинного мозга, при которой электроды устанавливаются в позвоночник для блокировки болевых сигналов, не всегда дает пациентам желаемое облегчение. Ранее определить, поможет ли процедура, было практически невозможно. Однако новое исследование выявило, что активность двух мозговых сетей — «сети пассивного режима» и «сети значимости» — может служить индикатором успешности терапии.

Ученые установили, что слабая связь между этими сетями до начала лечения связана с более выраженным обезболивающим эффектом. Для проверки гипотезы исследователи провели фМРТ-сканирование мозга 29 пациентов с хронической болью. ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) позволяет оценить нейронную активность и изменения в кровотоке, которые связаны с болевыми ощущениями. Процедура включала 10-минутное сканирование в состоянии покоя, что является более щадящим методом по сравнению с обычной пробной стимуляцией.

В дальнейшем исследователи планируют изучить влияние различных параметров стимуляции на мозговую активность, чтобы адаптировать терапию к индивидуальным особенностям пациентов, улучшая её эффективность.

Ранее был создан новый подход к лечению хронической боли в животе.