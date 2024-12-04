Ученые раскрыли историческую загадку одомашнивания кукурузы человеком

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу и других научных учреждений пришли к выводу, что процесс одомашнивания кукурузы человеком мог завершиться на территории Южной Америки — в тысячах километров от Мексики, где люди впервые начали возделывать этот злак. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда обнаружила и проанализировала древние образцы частично одомашненной кукурузы, также известной как маис, произрастающие в долине Перуасу в бразильском штате Минас-Жерайс.

Современные сорта кукурузы, выращиваемые в низинных районах Южной Америки, имеют от восьми до 26 рядов на початок, тогда как археологические образцы из долины Перуасу имеют от четырех до шести рядов. Исследователи изучили 296 образцов, включая початки, солому и зерна.

«Изначально эти зерна считались образцами одомашненной кукурузы, которая не смогла полноценно развиться.

Но когда мы снова проанализировали материал, то обнаружили несколько общих черт с предковым растением, от которого кукуруза произошла в Мексике 9000 лет назад и которое прибыло в юго-западную Амазонию 6000 лет назад», — отметили авторы статьи.

Долина Перуасу находится примерно в 7150 километрах от Мексики. Хотя археологические свидетельства указывают на присутствие человеческих популяций в Перуасу между 10000 и 9000 лет назад, кукуруза, по-видимому, прибыла в регион лишь около 1500 лет назад.

Найденные полуодомашненные образцы датируются периодом между 1010 и 500 годами, периодом, в значительной степени предшествовавшим прибытию европейцев в Южную Америку.

В долине Перуасу также расположены некоторые из немногих пещер в мире с наскальными рисунками сельскохозяйственных культур. Помимо изображений на стенах пещер, в гротах нашли закопанные корзины с кукурузой. Вероятно, она была подношением для захороненных там предков.

Ранее ученые выяснили, что насекомые научились поедать генно-модифицированные растения, устойчивые к вредителям.