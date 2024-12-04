Бактерии научились танцевать

Исследователи из университета Делфта обнаружили, что бактерии E. coli могут синхронизировать свои движения, создавая порядок в, казалось бы, случайных биологических системах. Работа опубликована в журнале Small.

Ученые разработали микроловушки для удерживания отдельных бактерий и соединили их между собой узкими каналами. Таким образом движения микроорганизмов становились синхронными благодаря гидродинамическим взаимодействиям.

«Это был удивительный момент для нашей команды, — отметил Фарбод Алижани, руководитель проекта. — Наблюдая за синхронными движениями бактерий, мы не только увидели красоту природы, но и глубже поняли основы самоорганизации на микроскопическом уровне».

Новая технология может быть использована в медицине, например, для тестирования антибиотиков. «Мы можем измерять изменения в движении бактерий до и после введения лекарства», — добавил Алижани.

Команда продолжает исследовать более сложные системы, создавая сети синхронизированных бактерий.

Результаты работы могут стать важным шагом в понимании принципов координации микроскопических систем и их использования в биотехнологиях и медицине.

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