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Ученые сделали оригами из ДНК

SR: созданы бионанороботы на основе технологии ДНК-оригами

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Depositphotos

Ученые из Университета Сиднея разработали программируемые наноструктуры с помощью технологии «ДНК-оригами». Работа опубликована в журнале Science Robotics (SR).

Исследователи использовали ДНК, естественный строительный блок жизни, чтобы создать более 50 нанообъектов, включая мини-динозавров, танцующего робота и модель Австралии всего 150 нанометров в ширину — в тысячу раз меньше человеческого волоса.

Для этого они разработали модульные «воксели» из ДНК-оригами, которые могут объединяться в сложные трёхмерные структуры. В отличие от пикселей, воксели представляют собой объекты с тремя измерениями, и их можно настраивать для выполнения различных функций.

«Это похоже на использование конструктора, только вместо пластика или металла мы работаем с нанобиологией», — сообщил доктор Мин Три Лу, руководитель проекта.

Такой подход открывает путь к созданию нанороботов, которые могут выполнять различные задачи в синтетической биологии и наномедицине. Например, осуществлять доставку лекарств непосредственно в поражённые участки организма, повышая эффективность лечения и снижая побочные эффекты.

«Это исследование показывает, какой огромный потенциал открывает ДНК-оригами для создания универсальных и программируемых наноструктур», — добавил доктор Лу. — «Возможность проектировать и собирать любые компоненты открывает новые горизонты в нанотехнологиях.»

С каждым этапом совершенствования «ДНК-оригами» возможность создания наномашин, способных работать в сложных средах, таких как человеческое тело, становится всё более реальной.

Работа открывает перспективы для множества применений, включая целевую доставку лекарств, создание адаптивных материалов и энергоэффективную обработку оптических сигналов.

Ранее ученые обнаружили «темные гены» в ДНК человека.

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