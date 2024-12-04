Ученые нашли загадочную глиняную голову змееподобного человека

В пустыне Аль-Субия, расположенной на севере Кувейта, польские археологи нашли глиняную голову змееподобного человека, которая, возможно, связана с культурой убайдцев — древнего народа, существовавшего в период между 5500 и 4900 годами до нашей эры. Об этом сообщает Polish Centre of Mediterranean Archaeology (PCMA).

Культура убайдцев, являющаяся предшественницей шумеров, внесла важный вклад в развитие торговли, ирригационных систем и строительство храмов в регионе, охватывающем современные территории Ирака и Кувейта.

Найденная фигурка выделяется своим вытянутым черепом, плоским носом, отсутствием рта и узкими глазами. Такие черты характерны для всех змееподобных фигур, которые часто создавались убайдцами.

«Мы стремимся понять, какое значение наша находка имела для людей того времени. Возможно, она использовалась в древних ритуалах или обрядах,» — сообщил археолог Пётр Белиньский.

На месте раскопок были обнаружены также фрагменты древней керамики, в ее глине сохранились следы растений, включая тростник, ячмень и пшеницу.

Эти фрагменты принадлежали офидийным фигуркам — изображениям женских тел с головами птиц или ящериц. Их назначение, как и предназначение найденной глиняной головы, остаётся загадкой для исследователей.

Открытие проливает новый свет на символику и традиции культуры убайдцев, значительно расширяя наше представление о её развитии и повседневной жизни.

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