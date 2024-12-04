Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали неожиданную пользу кофеина

Translational Psychiatry: кофеин снижает риск зависимости от алкоголя

close
«Газета.Ru»

Ученые из Италии и США обнаружили, что кофеин способен снизить влияние алкоголя на мозг и даже уменьшить риск развития зависимости. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Исследования проводили на мышах. Результаты доказали, что кофеин блокирует образование сальсолинола. В результате взаимодействия дофамина и ацетальдегида (содержится в спиртном) образуется вещество сальсолинол, которое усиливает воздействие дофамина на опиоидные рецепторы. Это повышает риск возникновения алкогольной зависимости.

«Кофеин действует аналогично уже одобренному препарату от алкоголизма — налтрексону, который также предотвращает стимулирование дофаминовой системы алкоголем,» — отметил один из авторов исследования, нейробиолог Риккардо Маккиони.

Однако ученые подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования. Следующим этапом работы будет проверка влияния кофеина на животных с уже сформированной алкогольной зависимостью и изучение долгосрочных эффектов.

«Наши результаты могут помочь выявить новые методы для лечения алкогольной зависимости,» — добавил Маккиони.

Алкогольная зависимость — серьезная проблема, затрагивающая миллионы людей во всем мире. Разработка новых методов лечения, основанных на свойствах кофеина, может стать важным шагом в борьбе с этим расстройством.

Ранее ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами