Ученые назвали неожиданную пользу кофеина

Ученые из Италии и США обнаружили, что кофеин способен снизить влияние алкоголя на мозг и даже уменьшить риск развития зависимости. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Исследования проводили на мышах. Результаты доказали, что кофеин блокирует образование сальсолинола. В результате взаимодействия дофамина и ацетальдегида (содержится в спиртном) образуется вещество сальсолинол, которое усиливает воздействие дофамина на опиоидные рецепторы. Это повышает риск возникновения алкогольной зависимости.

«Кофеин действует аналогично уже одобренному препарату от алкоголизма — налтрексону, который также предотвращает стимулирование дофаминовой системы алкоголем,» — отметил один из авторов исследования, нейробиолог Риккардо Маккиони.

Однако ученые подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования. Следующим этапом работы будет проверка влияния кофеина на животных с уже сформированной алкогольной зависимостью и изучение долгосрочных эффектов.

«Наши результаты могут помочь выявить новые методы для лечения алкогольной зависимости,» — добавил Маккиони.

Алкогольная зависимость — серьезная проблема, затрагивающая миллионы людей во всем мире. Разработка новых методов лечения, основанных на свойствах кофеина, может стать важным шагом в борьбе с этим расстройством.

Ранее ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника.