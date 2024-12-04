Ученые создали систему для производства солнечного биоводорода

Южнокорейские ученые из Национального университета Кёнбук создали технологию изготовления супрамолекулярного флуорофорного нанокомпозита, способного генерировать водород с помощью солнечной энергии. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Команда использовала новый материал для имитации процесса фотосинтеза. Во время естественного фотосинтеза хлорофилл поглощает энергию света и переносит электроны, преобразуя ее в химическую энергию.

Воспроизведение этих механизмов в искусственной среде позволяет создавать различные ресурсы, включая водород.

Новый композит может переносить электроны путем модификации родамина (флуоресцентного красителя) в амфифильную структуру. Исследователи применили технологию нанопокрытия из металл-полифенола на основе дубильной кислоты для улучшения производительности и долговечности.

Созданная система оказалась способна производить около 18,4 ммоль водорода в час на грамм катализатора в видимом спектре. Эта производительность в 5,6 раза выше, чем у существующих аналогов.

Исследовательская группа также объединила свой недавно разработанный супрамолекулярный краситель с бактерией Shewanella oneidensis MR-1, способной переносить электроны, чтобы создать биокомпозитную систему, которая преобразует аскорбиновую кислоту (витамин С) в водород с использованием солнечного света.

Ранее ученые приблизились к созданию искусственного фотосинтеза.