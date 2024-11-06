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Ученые приблизились к созданию искусственного фотосинтеза

ChemComms: разработан гидрогель, расщепляющий воду на водород и кислород

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Kosuke Okeyoshi from JAIST

Японские ученые из Токийского университета получили новый тип гидрогеля, способного генерировать водород и кислород путем расщепления молекул воды с помощью солнечного света. Разработка стала на пути к созданию материалов для искусственного фотосинтеза. Исследование опубликовано в научном журнале Chemical Communications (ChemComms).

Разработанный гидрогель наполнен функциональными молекулами, такими как комплексы рутения и наночастицы платины. Они структурированы с помощью полимерных сетей.

Такая конструкция значительно повысила активность процесса расщепления воды и обеспечила производство большего объема водорода по сравнению с известными методами.

«Самой большой проблемой было выяснить, как расположить эти молекулы так, чтобы они могли плавно переносить электроны. Используя полимерную сеть, мы смогли предотвратить их слипание, что остается распространенной проблемой в системах синтетического фотосинтеза», — отметил соавтор исследования, профессор Коске Окейоши.

По словам ученых, новый гидрогель имеет большое значение для экологически чистой энергетики, поскольку производство водорода из воды с помощью солнечного света представляет собой возобновляемую альтернативу ископаемому топливу.

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