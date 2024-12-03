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Ученые рассказали, как правильно развивать гибкость

The Conversation: для улучшения гибкости каждую мышцу нужно растягивать 10 минут

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photoDiod/Shutterstock/FOTODOM

Для немедленного улучшения гибкости одну мышцу необходимо растягивать в течение четырех минут, а для долговременного — в течение десяти. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Южной Австралии.

Статическая растяжка, при которой суставы удерживаются в неподвижном положении в течение 15-60 секунд, является одним из самых популярных видов растяжки. Такие тренировки обладают множеством преимуществ для здоровья, однако четких рекомендаций для повышения их эффективности не установлено.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые проанализировали 189 работ с участием более 6500 взрослых из разных стран. Результаты показали, что для немедленного улучшения гибкости достаточно растягивать мышцу примерно четыре минуты за один сеанс. Более длительная растяжка в этом случае не дает лучших результатов.

Для постоянного развития гибкости продолжительность растяжки рекомендуется увеличить до 10 минут в неделю. Это время можно «разбить» на более короткие тренировки (чуть более минуты ежедневно) или заниматься по пять минут дважды в неделю.

Кроме того, исследование показало, что как интенсивные, так и легкие тренировки эффективны для улучшения гибкости. По словам ученых, любые регулярные упражнения помогут достичь результатов.

Ранее физиолог назвал простой способ улучшить результаты тренировок в зале.

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