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Физиолог назвал простой способ улучшить результаты тренировок в зале

The Conversation: отдых от тяжелых тренировок помогает росту мышц

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Shutterstock/Artem Furman

Уменьшение тренировочной нагрузки каждые полтора-два месяца может упростить достижение фитнес-целей. Об этом ученый-физиолог Дэниэль Брайсон рассказал в статье для The Conversation.

Недели без нагрузки предполагают снижение интенсивности тренировок на 20% или их частоты на 50%. Основная цель — дать организму восстановиться после сильной нагрузки, которая приводит к накоплению повреждений в мышцах. Хотя эти повреждения признаны частью нормального улучшения физической формы, важно дать организму отдохнуть.

Дело в том, что при повреждениях в мышцах развивается воспаление. Если не сделать перерыв в тренировках, это может привести к постоянному воспалению. В результате мышцы не могут нормально работать и расти.

Временное снижение интенсивности тренировок не должно привести к потере результатов. Исследования показывают, что гены в мышцах надолго меняют активность после тренировок. В результате мышцы находятся в «боевом» состоянии даже в периоды отдыха. Даже после длительного пребывания в состоянии пониженной нагрузки (до семи недель) мышечная масса может восстановиться до первозданного состояния, а в некоторых случаях и превысить его.

Ранее ученые выяснили, что регулярная физическая активность смягчает зависимость от алкоголя.

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