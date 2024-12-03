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В России получили патент на анализатор дыхания для определения COVID-19

ФМБА получило патент на анализатор дыхания для определения COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на портативный анализатор дыхания для диагностики респираторных инфекций. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «электронный нос» за несколько минут способен определить наличие коронавирусной инфекции, туберкулез и другие заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем.

Подчеркивается, что прибором была продемонстрирована высокая чувствительность и специфичность диагностики туберкулеза и COVID-19 с другими заболеваниями.

В октябре сообщалось, что ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) разработали искусственный «нос», созданный по образцу человеческого. Он помогает обнаруживать недиагностированные заболевания, опасные газы и продукты, которые начинают портиться. Несмотря на то что устройство оснащено лишь одной антенной, его точность находится на уровне 96,7%.

Ранее российские ученые воссоздали гибкую часть нейрона для искусственных глаз.

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