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Ученые разрабатывают электронный нос для анализа запахов

Sensors and Actuators: искусственный нос поможет оценить свежесть продуктов

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Depositphotos

Ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) разработали искусственный «нос», созданный по образцу человеческого. Он помогает обнаруживать недиагностированные заболевания, опасные газы и продукты, которые начинают портиться. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors and Actuators B: Chemical.

В отличие от ранее созданных электронных носов, оснащенных десятками или сотнями датчиков, устройство норвежских ученых использует всего одну антенну. Антенна испускает радиоволны на разных частотах и улавливает отраженные сигналы, которые меняются в зависимости от химического состава летучих органических соединений. Каждый запах создает уникальный узор сигналов.

Несмотря на то что устройство оснащено лишь одной антенной, его точность находится на уровне 96,7%. Более того, новая технология способна различать изомеры — вещества с одинаковой химической формулой, но разным строением молекул, что не под силу даже самым сложным существующим приборам для распознавания запахов.

«Антенный нос» уже показал отличные результаты в определении свежести продуктов, таких как фрукты и мясо. Однако ученые видят в нем потенциал для более широкого применения. Ведущий автор исследования Юй Данг объяснил, что, подобно тому как обученные собаки могут улавливать изменения уровня сахара в крови или признаки заболеваний (таких как рак), новый электронный нос может использоваться для медицинской диагностики. При этом он не нуждается в обучении, как собаки.

Ранее российские ученые воссоздали гибкую часть нейрона для искусственных глаз.

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