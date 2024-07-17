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Ученые нашли связь между древними вирусами и современными видами рака

SciAdv: эндогенные ретровирусы в ДНК людей стимулируют рак легких и кишечника

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Shutterstock

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили связь между следами древних ретровирусов в ДНК человека и раковыми заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Долгое время эндогенные ретровирусы считались «мусорной», но безвредной частью, составляющей около 8% человеческого генома.

Как показало новое открытие, эти элементы способны активироваться и помогать раку выживать в организме. Команда выяснила, что ретровирусы могут действовать как «тумблеры», включающие близлежащие гены.

Исследователи обнаружили, что линия эндогенного ретровируса LTR10 продемонстрировала очень высокую активности в нескольких типах рака, включая онкологические поражения легких и толстой кишки. LTR10 заразил некоторых приматов около 30 млн лет назад.

Как показал анализ опухолей десятков пациентов с колоректальным раком показал, LTR10 оказался активен примерно у 30% больных.

Команда воспользовалась инструментов редактирования генов CRISPR, чтобы выключить генетические линии с LTR10. Это действие нейтрализовало гены, связанные с развитием рака.

Открытие подтвердилось в ходе экспериментов на мышах. Ккогда «переключатель» LTR10 удаляли из опухолевых клеток, ключевые для развития рака гены, также отключились. При этом методы лечения, направленные на уменьшение опухолей, стали работать эффективнее.

Авторы отметили, что только одно это семейство ретровирусов регулирует около 70 генов, связанных с раком. Различные линии, вероятно, влияют на различные пути, которые связаны с разными видами рака.

Ранее ученые выяснили, что сложный мозг появился у позвоночных при участии древних вирусов.

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