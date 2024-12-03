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Найден белок, который может обратить вспять старение сосудов

Aging: белок Nup93 предотвращает старение сосудов

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Wikimedia Commons

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго установили, что белок нуклеопорин 93 (Nup93) имеет решающее значение для здоровья эндотелиальных клеток и предотвращения старения сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности по всему миру, и старение сосудов играет ключевую роль в этом процессе. Ухудшение здоровья кровеносных сосудов связано с потерей функциональности эндотелиальных клеток, что приводит к воспалению, уплотнению артерий и снижению кровотока. Эти изменения значительно увеличивают риск серьезных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

Американские ученые установили, что важную роль в сохранении молодости сосудов играет молекула Nup93. Она является частью ядерных пор, которые регулируют обмен веществ между ядром и цитоплазмой клетки. С возрастом уровень Nup93 в эндотелиальных клетках снижается, что нарушает работу этой системы и ускоряет старение сосудов.

Ученые обнаружили, что Nup93 выполняет защитную функцию, предотвращая накопление вредных белков, таких как Yap, которые способствуют воспалению и старению клеток. Интересно, что восстановление уровня Nup93 в поврежденных клетках помогает снизить негативные последствия старения сосудов. Более того, блокирование Yap может предотвратить некоторые из проблем, связанных с дефицитом Nup93.

Эти результаты открывают новые перспективы для разработки новых методов лечения, направленных на восстановление уровня Nup93 в кровеносных сосудах. Авторы исследования предполагают, что в будущем такие подходы смогут облегчить мировое бремя сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые улучшили методику 3D-печати кровеносных сосудов.

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