Назван вред от длительного отсутствия секса

Отсутствие секса может ускорить процесс старения организма, а также более быстрое наступление менопаузы у женщин, рассказал «Газете.Ru» медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Если следовать фактам и элементарной логике, то когда есть регулярный секс, в любом возрасте, то происходит, естественно, прилив крови к органам малого таза. Природой человека установлено так, что каждый орган должен работать и выполнять свою функцию. Если орган не работает, то организм либо отторгает эту функцию, либо организм начинает компенсировать этот недостаток», — рассказал врач.

По словам врача, секс — вид физической активности, в процессе которой улучшается кровообращение всего организма, человек чувствует прилив сил.

«У любителей активной сексуальной жизни велики шансы дожить до преклонного возраста, они лучше справляются со стрессом, у них лучше работает иммунная система. Во время секса в организме вырабатываются дофамин, эндорфин и окситоцин — так называемые гормоны счастья. Поэтому неудивительно, что ведущие регулярную половую жизнь люди могут выглядеть моложе своих сверстников», — объяснил Суслов.

Кроме того, регулярная половая жизнь необходима для поддержания нормального гормонального фона и обмена веществ.

«У мужчин отсутствие регулярного секса может привести к снижению активности сперматозоидов, учащению спонтанных эрекций и преждевременному семяизвержению. Отсутствие интимной жизни может стать причиной повышенной раздражительности, частой смены настроения, эмоциональной угнетенности, тревожности и неуверенности, неудовлетворенности жизнью. Человек может крайне эмоционально реагировать на незначительные проблемы, воспринимать все в негативном аспекте, у него может повышаться тревожность, нервное напряжение», — заключил психолог.

Ранее врач перечислил группы людей, которым нельзя заниматься йогой.