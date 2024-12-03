Перечислены признаки того, что Иван Грозный страдал от сифилиса

После 30 лет Иван Грозный стал деспотичным правителем. Такое изменение в поведении царя может быть обосновано наличием нейросифилиса, на который указывают семь исторических фактов. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог, гериатр, исследователь истории отечественной медицины Валерий Новоселов, опубликовавший ранее статью «Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В. И. Ленина».

«Первое и самое важное свидетельство состоит в том, что в 1963 году было проведено вскрытие захоронения Ивана Грозного, и судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы ртути в его останках. Превышение было в сотни раз», — отметил Новоселов.

Второй фактор, указывающий на развитие нейросифилиса, — то, что описания характера царя после 1564- года совпадают с воздействием ртути. В те времена этим металлом как раз лечили сифилис. Неумеренное применение ртутных препаратов приводило к хронической интоксикации, которая проявляется психическим возбуждением, тревожностью, раздражительностью и другими психологическими симптомами. Кроме того, при передозировке ртути наблюдаются эпилептические припадки, которые, по словам очевидцев, были и у Грозного.

«Третье важнейшее доказательство: у Грозного на вскрытии были обнаружены остеофиты — костные наросты на суставах. Эти наросты были необычайно большими, что нехарактерно для каких-либо других заболеваний, кроме сифилиса. Эта патология поражает все структуры организма, но костная ткань, как правило, страдает чаще и больше других систем», — рассказал специалист.

Четвертый признак нейросифилиса — это изменения в поведении пациента, которые характерны для больных на определенной стадии развития болезни.

«Пятым фактом можно назвать то, что только сифилис может дать описанный выше симптомокомплекс с периодически возникающими истощающими головными болями, от которых страдал Иван Грозный. Шестым косвенным признаком может быть тот факт, что Иван IV не оставил здорового потомства после рождения сына Ивана. Остальные дети либо рождались мертвыми, либо рождались больными и, соответственно, долго не жили. А ведь мы знаем, что сифилис, которым заражен один из родителей, передается ребенку», — отметил Новоселов.

Седьмым косвенным признаком сифилиса могло быть большое количество браков царя, не характерное для православных правителей России.

«Это изменение полового поведения, — сексуальная расторможенность, — тоже может быть косвенным признаком сифилиса. Сегодня мы таких пациентов не встретим, но раньше это наблюдалось достаточно часто», — заключил специалист.

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