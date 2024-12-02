В России завершили расшифровку геномов отечественных овец для сравнения по продуктивности

Ученые Северо-Кавказского федерального университета расшифровали более 242 генома овец 21 отечественной породы. На основе полученной генетической информации продолжается работа над оценкой мясной продуктивности овец разных генотипов и разработка новых биопрепаратов, повышающих иммунитет и прирост мышечной массы животных. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Процесс сборки одного генома занимает более 12 часов машинного времени даже на мощных серверах центра, при этом каждая буква генома прочитывается до 30 раз для минимизации ошибок.

На уникальных научных приборах – секвенаторах – была расшифрована последовательность ДНК каждой породы. Данная информация (100 гигабайт данных) представляет собой огромный пазл из миллиардов фрагментов генома. С помощью математических алгоритмов и компьютерных программ из этих кусочков собирается полная последовательность ДНК. Используя международные базы данных, на полученную матрицу наложили информацию по анализируемым породам.

В результате была существенно оптимизирована сборка наследственных кодов, что позволило в кратчайшие сроки расшифровать геномы 21 породы овец.

«На основе полученных новых сборок геномов уже проведено сравнение строения некоторых генов мясной продуктивности у овец с результатами изучения их структуры и мутаций, которые проводились ставропольскими учеными ранее. Результаты нашей работы будут полезны для повышения эффективности мясного животноводства в нашем регионе», – рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой генетики и селекции медико-биологического факультета СКФУ, доктор биологических наук, профессор Наталья Лиховид.

В настоящее время лаборатория медицинской и биологической информатики геномного центра СКФУ перешла к следующему этапу исследований. Проводится сборка геномов пшеницы, ячменя и сорго сортов отечественной селекции, что позволит выполнять паспортизацию сельхозрастений.

Исследование было совершено в рамках проекта «Приоритет 2030».

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