Ученые создали электронные татуировки для анализа мозговых волн

Американские ученые из Калифорнийского университета и Университета штата Техас создали новую технологию измерения мозговых волн с помощью временных электронных татуировок. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Biomaterials (CBM).

Во время обычной процедуры электроэнцефалографии (ЭЭГ) используются проводные электроды, которые размещаются на голове и регистрируют активность мозга. На подготовку одного сеанса обычно уходит один-два часа.

В новом проекте команда разработала роботизированный 3D-принтер, который наносит чернила из проводящего материала на определенные участки кожи головы человека. Сегодня этот процесс занимает около часа, однако его можно ускорить до 20 минут.

После высыхания чернила превращаются в тонкую пленку, известную как электронная татуировка. Ее толщина составляет 30 микрометров, что вдвое меньше ширины человеческого волоса.

Как и обычные электроды, эти рисунки можно использовать для сканирования мозговой активности.

Тесты показали, что электронные татуировки оставались на головах участников и могли регистрировать мозговую активность по крайней мере в течение целого дня. Обычные электроды держатся на коже не более шести часов.

После завершения тестов рисунки из проводящей пасты можно стереть спиртовой салфеткой или смыть шампунем.

В дальнейшем исследователи намерены создать более стойкие составы, способные измерять активность мозга во время сна и не стираться о ткань подушки.

Ранее ученые научились сканировать мозг кошек с помощью шерстяных шапочек.