Ученые построили карту гравитационных волн во Вселенной и нашли аномалию

Международная команда астрономов создала детализированную карту гравитационных волн, впервые обнаружив мощный источник загадочных космических колебаний. Результаты опубликованы на сайте Университета Суинберна (Swinburne University of Technology).

Гравитационные волны — это «рябь» в пространстве-времени, возникающая в результате космических катаклизмов, таких как слияние сверхмассивных черных дыр. Эти волны невозможно увидеть, но можно «услышать» с помощью высокоточных приборов.

Исследователи использовали одну из самых передовых технологий — радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. Они наблюдали за миллисекундными пульсарами, которые служат природными «часами», испуская сигналы с фиксированной периодичностью. Приборы фиксировали малейшие изменения их сигналов, вызываемые гравитационными волнами, и на их основе при помощи математического моделирования составляли карту.

Разработка помогла выявить аномалию — участок, где сигнал был особенно сильным. Это может указывать на мощный источник, например, пару черных дыр с массой в миллиарды раз больше Солнца.

«Мы получили уникальную возможность заглянуть в прошлое Вселенной и понять, как она формировалась», — отметил доктор Мэтт Майлс, руководитель исследования.

Продолжение работы с MeerKAT позволит уточнить карту гравитационных волн и, возможно, обнаружить новые космические явления.

«Эти исследования дают возможность изучить самые загадочные процессы, происходящие в нашей Вселенной», — добавила Катрин Грунталь, соавтор работы.

Открытие может стать важным шагом к раскрытию тайн космоса и изучению его фундаментальных законов.

Ранее ученые выдвинули гипотезу о том, где может находиться наша галактика.