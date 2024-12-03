Названы алкогольные напитки, усиливающие тревожность

Сильнее всего повышают тревожность просекко, шампанское и крепкие спиртные напитки темного цвета. Об этом изданию The Telegraph рассказал нейропсихофармаколог Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона.

Профессор Натт объяснил, что газированные алкогольные напитки быстрее всасываются в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. Когда человек ощущает опьянение, мозг запускает процесс «нейроадаптации», который помогает оставаться бодрствующим и внимательным, предотвращая сонливость. Однако этот процесс сохраняется дольше, чем действие самого алкоголя.

По словам ученого, даже после того как алкоголь покидает организм, нейроадаптация продолжается, и мозг поддерживает режим бдительности в течение дальнейших шести часов. Это объясняет, почему многие люди после застолий просыпаются с учащенным сердцебиением и тревожностью, даже если на утро алкоголь уже полностью выведен из организма. Чем быстрее человек пьянеет, тем сильнее выражается абстинентный синдром, что делает напитки, такие как просекко, особенно опасными.

Коктейли, содержащие сладкие сиропы и соки, также могут ухудшать психическое здоровье. Сахар в таких напитках вызывает скачки глюкозы в крови, что приводит к резким приливам энергии, а затем к упадку сил. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, это может спровоцировать тревожность, учащенное сердцебиение и усталость.

Крепкие спиртные напитки темного цвета, такие как виски, могут быть проблемой для людей с повышенной тревожностью. Виски, изготовленное в деревянных бочках, содержит сложные спирты, которые могут вызвать более сильную адаптацию в мозге, даже если выпить меньше. Это приводит к более сильному похмелью и повышенной тревожности.

Ученый напомнил, что безопасного алкоголя для психического здоровья не существует. Даже такие напитки, как водка, содержащие меньше сложных спиртов, могут вызвать тремор и беспокойство при чрезмерном употреблении.

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