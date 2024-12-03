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Названы шесть продуктов, благотворно влияющих на работу мозга

Food&Function: сливы, бузина и гвоздика защищают нейроны мозга от разрушения

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Ученые из Университета Вуллонгонга установили, что слива «Королевский гранат», черный перец, гвоздика, бузина, шалфей и мелисса предотвращают повреждение нейронов и прогрессирование заболеваний мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

Ученые исследовали антиоксидантные и нейропротекторные свойства различных растительных соединений, таких как фенолы и терпены. Они влияют на цвет, вкус и аромат растений. С помощью масс-спектрометрии исследователи измерили уровни этих соединений в растительных продуктах и пищевых добавках, чтобы выяснить, какие из них обладают полезными свойствами для здоровья мозга.

Исследование было сосредоточено на шести продуктах: сливе «Королевский гранат», черном перце, гвоздике, бузине, шалфее и мелиссе. Особое внимание было уделено безрецептурным добавкам, содержащим экстракты этих растений, в том числе смеси с астрагалом (растением семейства Бобовые) и мелиссой.

Добавка с астрагалом оказалась самой богатой фенольными соединениями, за ней шли слива «Королевский гранат», бузина и гвоздика. Примечательным стало обнаружение в этих продуктах большого количества кверцетина — вещества, способного предотвращать гибель клеток и связывать ионы меди. Последние необходимы для правильного развития и функционирования центральной нервной системы.

Черный перец, в свою очередь, оказался лидером по содержанию терпенов. За ним следовали гвоздика и шалфей. Эти соединения показали способность снижать уровень активных форм кислорода (АФК). Это молекулы, которые могут вызывать окислительный стресс и повреждения нейронов, способствуя прогрессированию заболеваний мозга.

Ранее ученые научились предсказывать болезнь Альцгеймера за 20 лет до первых симптомов.

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