Ученые научились предсказывать болезнь Альцгеймера за 20 лет до первых симптомов

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе связали определенный вид жира с аномальными белками в мозге, которые служат признаками болезни Альцгеймера. По словам специалистов, эти особенности позволяют предсказать заболевание за два десятилетия до первых симптомов. Исследование представили на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Команда изучила 80 людей среднего возраста без болезни Альцгеймера. Чуть больше половины (57,5%) участников страдали от ожирения, а средний индекс массы тела (ИМТ) в группе составил 32,31. Все добровольцы прошли ряд диагностических процедур, таких как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) мозга, оценку метаболизма и томографию брюшной полости. Последний анализ показал объем подкожного жира и висцерального (покрывающего внутренние органы) жира.

Ученые отслеживали признаки нейродегенеративных изменений с помощью ПЭТ-сканирования. Они задействовали трассеры, связывающиеся с амилоидными бляшками и тау-клубками. Эти белковые структуры накапливаются в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Оказалось, что повышенные уровень висцерального жира сигнализирует о накоплении амилоидов. Этот показатель определял 77% влияния высокого индекса массы тела на засорение мозга амилоидными бляшками. У других видов жира такой связи не оказалось.

Специалисты также выяснили, что повышенная резистентность к инсулину оказалась связана с высоким уровнем амилоида в мозге.

По словам исследователей, открытие позволит не только прогнозировать риск развития болезни Альцгеймера за 20 лет до ее появления, но и влиять на образ жизни человека, снижая шансы на появление заболевания.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень «плохого» холестерина опасен для здоровья мозга.