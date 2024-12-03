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Варвары сражались с римлянами под действием боевых наркотиков, выяснили ученые

PRHZ: найдены свидетельства применения психотропных зелий древними германцами

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Польские ученые из Университета Марии Кюри-Склодовской обнаружили косвенные доказательства применения боевых стимуляторов воинами германских племен перед сражениями. Археологические находки датированы периодом поздней Римской империи (III–V века нашей эры). Исследование опубликовано в научном журнале Praehistorische Zeitschrift (PRHZ).

Специалисты идентифицировали и классифицировали 241 небольшой предмет в форме ложки с ручками длиной от четырех до семи сантиметров и вогнутыми чашами диаметром 1-2 сантиметра. Эти приборы носили на поясе. Артефакты были обнаружены на болотах и в захоронениях на территории современной Скандинавии, Германии и Польши.

Ученые предположили, что эти ложки служили для употребления наркотических веществ, призванных стимулировать боевые качества воина.

Исследователи выяснили, что германские народы имели доступ к широкому спектру одурманивающих веществ, включая мак, хмель, коноплю, белену, белладонну и различные грибы. Варвары могли употреблять их либо в виде порошка, либо растворенными в воде или алкоголе.

Археологи пришли к выводу, что использование стимуляторов германскими народами Северной Европы могло быть обширным во время военных конфликтов римского периода. Более того, они отмечают, что для поставки необходимого количества и типа стимуляторов требовались значительные знания и организация.

Они также полагают, что стимуляторы, вероятно, использовались и в целях, не связанных с войной, например, в медицине и мистических ритуалах.

Ранее ученые выяснили, что древние египтяне применяли галлюциногены в ходе ритуалов.

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