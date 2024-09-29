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Ученые научились сканировать мозг кошек с помощью шерстяных шапочек

JNM: созданы головные уборы для обследования мозга бодрствующих питомцев

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Alienor Delsart

Канадские ученые-ветеринары из Монреальского университета нашли новый способ сканирования мозга бодрствующих кошек. Они использовали специальные шерстяные шапочки со скрытыми электродами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience Methods (JNM).

При обследовании на предмет хронической боли, вызванной такими распространенными заболеваниями, как остеоартрит, бодрствующие кошки обычно стряхивают и грызут проводные электроды, размещенные у них на головах для получения электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Чтобы этого не произошло, питомцам во время процедуры обычно дают седативные препараты.

В новом исследовании команда обследовала 11 взрослых кошек с остеоартритом.

Оценив уровень стресса и боли с помощью стимулов, передаваемых через электроды, ученые затем стали подвергать кошек воздействию успокаивающих стимулов, таких как цветной свет и приятные запахи, чтобы облегчить их состояние.

По словам специалистов, их открытие позволит определить ЭЭГ-сигнатуру хронической боли животных и автоматизировать ее диагностику.

Ранее ученые впервые получили чистые стволовые клетки для лечения кошек.

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