Ученые назвали главные причины взаимной зависти мужчин и женщин

Чешские ученые из Остравского университета обнаружили новую форму зависти между мужчинами и женщинами. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Выводы команды основаны на результатах опроса 1769 участников в возрасте от 15 лет и старше. Всем респондентам задали открытый вопрос «Чему вы завидуете в противоположном поле?». Этот подход дал специалистам возможность получить индивидуальные ответы, варьирующиеся от отдельных слов до подробных отчетов.

Ученые проанализировали ответы с помощью тематического анализа, группирующего данные по темам и шаблонам. Метод выделил три основные категории гендерной зависти: социальные преимущества, физическая форма и психологические черты.

Исследователи обнаружили, что женщины чаще завидуют мужчинам из-за предполагаемых общественных привилегий: более высоких зарплат, возможностей карьерного роста и свободы от общественного давления, связанного с внешностью.

Многие женщины подчеркивали способность мужчин «расслабляться» и наслаждаться более простой, менее стрессовой жизнью, не обремененной работой по дому.

Мужчины завидовали женщинам из-за их способности использовать красоту и обаяние, чтобы влиять на других, а также из-за их свободы открыто выражать эмоции без общественного осуждения.

Физические черты оказались существенным предметом зависти для обоих полов. Женщины завидовали физической силе мужчин и их свободе от биологических процессов, таких как менструация, беременность и менопауза.

Мужчины часто отмечали преимущество женщин в способности рожать детей.

Ученые назвали открытый тип зависти «аблятивной», то есть связанной с доступными другому полу возможностями, которые сами завистники не хотели бы иметь.

«Женщины чаще всего завидуют мужчинам из-за их более беззаботной жизни, финансов и статуса в мире труда. Мужчины, с другой стороны, завидуют физической красоте женщин и их способности соблазнять и манипулировать. Таким образом, зависть отражает гендерный дисбаланс в обществе и тот факт, что мы не равны в своих желаниях», — отметили исследователи.

Ученые также выяснили, что 42% женщин и 56% мужчин свободны от зависти к противоположному полу.

Ранее исследователи назвали шесть стадий развития зависти.