Ученые выяснили, что проверка на рак легких помогает выявить проблемы с сердцем

Ученые из Института сердца Оттавского университета установили, что компьютерная томография грудной клетки может выявить не только рак легких, но и кальций в коронарных артериях — фактор развития ишемической болезни сердца. Результаты опубликованы в журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

В исследовании приняли участие 1486 пациентов, которые прошли скрининг на рак легких в период с марта 2017 года по ноябрь 2018 года в рамках пилотного проекта Ontario Health Lung Cancer Screening Pilot for People at High Risk. В ходе него добровольцы дали согласие на проведение компьютерной томографии грудной клетки.

Анализируя данные медицинского обследования, ученые обнаружили, что по результатам КТ грудной клетки можно прогнозировать риск развития сердечных заболеваний. У 83% участников (1232 пациентов), прошедших компьютерную томографию, нашли кальций в коронарных артериях, причем у 30% их них уровень этого минерала оказался опасно высоким.

Ученые объяснили, что отложение солей кальция в стенке сосудов, которые приносят артериальную кровь к миокарду, указывает на присутствие атеросклеротических бляшек. Прикрепленные к стенкам артерии, бляшки постепенно сужают просвет сосуда, через который течет кровь. Это увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других патологий.

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