Найдено новое соединение, уничтожающее раковые клетки

Ученые из лаборатории Cold Spring Harbor (CSHL) установили, что соединение под названием менадион (предшественник витамина K) замедляет развитие рака, нарушая механизмы выживания злокачественных клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

К таким выводам ученые пришли в результате эксперимента на лабораторных мышах. Он показал, что менадион способен уничтожать клетки рака простаты. Это происходит за счет истощения важного липида PI(3)P, необходимого для их выживания. Без этого компонента клетки теряют способность к нормальному функционированию и начинают разрушаться.

Менадион, предшественник витамина K2, в некоторых странах используется в кормовых добавках для животных. Ряд ученых считают его искусственным веществом и не относят к настоящим витаминам.

В планах исследователей — провести предварительные тесты с участием добровольцев, чтобы оценить, насколько эффективно менадион может тормозить развитие рака простаты на ранних стадиях у людей.

Ранее был найден гриб, влияющий на рост раковых клеток.