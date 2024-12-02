Ученые создают овощи, устойчивые к изменению климата

Команда ученых из Университета Харпера Адамса получила грант от министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra) на реализацию проекта, направленного на повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к изменениям климата. Об этом сообщает издание Agriland.

VeGIN является частью одной из пяти инициатив по генетическому улучшению сельскохозяйственных культур (GINs). Он направлен на выявление полезных свойств растений с целью создания сортов, способных адаптироваться к изменениям климата и решать проблемы будущего сельского хозяйства. Основное внимание уделяется четырем ключевым овощным культурам Великобритании по производственной стоимости — салату, капусте, моркови и луку.

Проект возглавляют ученые Эндрю Бичем и Джим Монаган, которые работают в тесном сотрудничестве с экспертами Университета Уорика, Метеорологического бюро и представителями промышленности, включая селекционеров и производителей сельскохозяйственных культур. Совместные усилия направлены на изучение адаптационных особенностей агрокультур и разработку новых сортов, которые будут более устойчивы к изменениям окружающей среды.

По словам Бичема, исследованные полезные свойства могут быть интегрированы в существующие сорта, что позволит повысить урожайность и улучшить способность культур справляться с климатическими изменениями и биологическими угрозами.

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