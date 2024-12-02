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Ученые нашли тревожные нарушения зрения у людей с легкими травмами головы

JAMA: легкие черепно-мозговая травмы влияют на зрение 78% пациентов

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Американские ученые из Вандербильтского университета обнаружили небольшие, но тревожные изменения в зрительных путях людей с хронической легкой черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Ophtalmology.

Команда обследовала группу из 28 человек с легкой ЧМТ в анамнезе и 28 добровольцев без повреждений головы в качестве контрольной группы. Все участники прошли ряд тестов и оценок, включавших работу глазодвигательной функции, контрастную чувствительность, зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) и структуру сетчатки, а также магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга.

Исследователи использовали модель машинного обучения для анализа МРТ-снимков для оценки микро- и макроструктурных различий в зрительной коре.

У лиц с легкой черепно-мозговой травмой наблюдалось снижение точек разрыва и точек восстановления призматического теста на конвергенцию, что указывает на дефицит глазодвигательной функции.

Контрастная чувствительность тоже снижалась, а индекс бинокулярной суммации в ЗВП увеличивался. У подгрупп участников наблюдалось уменьшение толщины перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки, увеличение размера зрительного нерва и изменение объема коры в затылочных областях.

Подобные изменения выявили у 78% пациентов с легкой ЧМТ.

Результаты показали, что легкая черепно-мозговая травма связана с хроническими изменениями зрительного пути, включая измеримый дефицит глазодвигательной функции и незначительные структурные изменения сетчатки и мозга.

Ранее ученые предложили признать черепно-мозговую травму хроническим состояниям, последствия которого могут сопровождать человека на протяжении всей жизни.

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