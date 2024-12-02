Врач рассказал, как не «пропустить» развитие рака полости рта

Признаки рака полости рта можно ошибочно принять за язвы или кандидоз. Однако при онкологическом заболевании повреждения заживают медленно и сопровождаются проблемами с речью, охриплостью голоса и ощущением комка в горле. Об этом изданию Public Health Wales рассказал профессор Пол Броклхерст, который руководит исследованиями в области здоровья полости рта в Уэльсе.

Специалист отмечает, что признаки рака полости рта могут быть ошибочно приняты за другие патологии, такие как язвы или кандидоз. Кандидоз (или молочница) возникает при поражении слизистых оболочек и кожных покровов грибком рода Candida и проявляется белым налетом, пятнами и пузырьками на языке, в углах рта и на миндалинах.

Однако рак полости рта имеет свои особенности: для него характерно появление незаживающих язв, красных или белых пятен, болезненных уплотнений в ротовой полости или на губах, а также возникновение боли при глотании и речи. Дополнительными признаками могут быть охриплость голоса и ощущение кома в горле. Особенно важным сигналом является необъяснимое похудение.

Как подчеркнул Броклхерст, ранняя диагностика рака значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Поэтому при появлении этих симптомов важно незамедлительно обратиться к стоматологу или терапевту. Регулярные профилактические осмотры у стоматологов также играют ключевую роль в раннем выявлении заболевания.

Ранее был найден гриб, влияющий на рост раковых клеток.