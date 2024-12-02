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Физики научились использовать свет для борьбы с подделками

PRL: световые узоры можно использовать для проверки подлинности документов

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Depositphotos

Исследователи из Университета Твенте обнаружили способ создавать уникальные световые узоры с использованием нанотехнологий. Это может быть использовано для проверки подлинности документов. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

В ходе эксперимента ученые напечатали на 3D-принтере крошечные кубики в пять раз меньше диаметра человеческого волоса, состоящие из зеркально симметрично расположенных стержней. Когда на кубики направлялся свет, в зависимости от его поляризации (направления световых волн, которое может быть вертикальным или горизонтальным), на них появлялась либо яркая, либо темная линия.

Это явление удалось не только зафиксировать в экспериментах, но и точно описать математически с помощью специального программного обеспечения.

«Было удивительно увидеть, как наши теоретические расчеты совпали с результатами экспериментов,» — отметил исследователь Пепейн Пинксе.

Технология может быть также полезна для контроля качества микрочипов. Она позволяет выявлять мельчайшие отклонения в процессе их производства на ранних стадиях, не повреждая изделия.

Открытие подчеркивает важность изучения света на уровне нанотехнологий и открывают новые перспективы для применения в различных областях.

Ранее ученые объявили о решении 185-летней проблемы в области полимеров.

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