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Найденные на астероиде признаки жизни оказались земными микробами

UT: в образцах материала с астероида Рюгу обнаружены земные микроорганизмы

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Depositphotos

Японские ученые изучили образец с астероида Рюгу, доставленный миссией Hayabusa2, и нашли структуры, напоминающие микробную жизнь с Земли. Однако дальнейшие исследования показали, что это, скорее всего, результат загрязнения в лаборатории. Об открытии сообщает портал UniverseToday.

Аппарат Hayabusa2 собрал образцы грунта на астероиде Рюгу, которые были доставлены на Землю и вскрыты в стерильной азотной камере. Под электронным микроскопом исследователи увидели органические палочки и нити, напоминающие микробные формы жизни.

Размер и структура найденных микроорганизмов совпадают с земными бактериями. Кроме того, наблюдалась характерная для земной микрофлоры динамика роста. Это подтверждает, что образец был случайно загрязнен, несмотря на все меры стерильности.

Ученые пришли к выводу, что текущие методы дезактивации не обеспечивают абсолютной защиты от земного загрязнения. Это может осложнить исследования внеземной жизни.

«Мы столкнулись с тем, что микробы чрезвычайно устойчивы и могут существовать практически везде, включая стерильные чистые комнаты и экстремальные условия», — отметили исследователи.

Космическая органика, возможно, сыграла роль в зарождении жизни на Земле. Однако результаты исследования подчеркивают необходимость совершенствования технологий анализа образцов для изучения этой гипотезы.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.

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