Ученые создали твердую светящуюся древесину с помощью грибов

Ученые из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологии использовали растущие на деревьях грибы для создания нового светящегося материала на основе древесины. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Команда разработала биокомпозит из бальзового дерева и гриба под названием опенок ссыхающийся (Desarmillaria tabescens), растущего на пнях и поваленных стволах.

Используя спектроскопию, исследователи наблюдали, как гриб в образцах бальзы постепенно разрушает лигнин, который отвечает за жесткость и прочность на сжатие. Однако рентгеноструктурный анализ показал, что стабильность древесины в результате этого не снижается: целлюлоза, которая обеспечивает прочность на растяжение, осталась нетронутой.

Дальнейшие эксперименты показали, что композит из древесных волокон и грибных нитей развивает максимальную светимость при инкубации в течение трех месяцев. Ферментативная реакция запускается при контакте с воздухом, после чего материал способен испускать зеленоватый свет с длиной волны 560 нанометров в течение 10 дней.

В дальнейшем ученые намерены усовершенствовать технологию, увеличив светимость.

Ученые отметили, что причины биолюминесценции грибов до сих пор остаются не до конца понятными. Возможно, организмы таким образом привлекают к себе животных и насекомых, которые затем помогают распространять грибные споры.

Ранее исследователи обнаружили гриб, влияющий на рост раковых клеток.