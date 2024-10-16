Российские ученые назвали необходимые пищевые добавки для веганов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, какие биологически активные добавки (БАД) полезны людям, придерживающимся вегетарианского и веганского рационов в питании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

«Человек всеяден, и вегетарианство не должно рассматриваться в качестве единственно правильной диеты. В растениях отсутствуют многие аминокислоты, без которых организм человека не будет правильно функционировать. Например, валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин. Производство этих аминокислот достаточно затратное, поэтому найти упаковку БАД, в составе которых есть все эти компоненты — задача непростая», — отметила доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.

По словам специалистов Пермского Политеха, в растительной пище почти отсутствует витамин B12, необходимый для процесса кроветворения и формирования новых молекул ДНК. Чтобы восполнить дефицит, стоит принимать добавки.

Кроме того, отказ от продуктов животного происхождения чреват нехваткой железа. Пища содержит этот элемент в двух формах: гемовом и негемовом. Гемовое железо есть в мясе, птице и рыбе, негемовое — в растительном продовольствии. Гемовое железо усваивается организмом на 17-22%, тогда как негемовое — лишь на 1-7%.

Еще один элемент, который организм плохо впитывает из неживотной пищи, — кальций. Накапливаться в организме ему мешают щавелевая и фитиновая кислоты растений. У вегетарианцев также может наблюдаться нехватка омега-3 жирных кислот. Основным ее источником служат жирные сорта рыбы и морепродукты, отметили исследователи.

Ученые напомнили, что БАД могут использоваться как дополнительная поддержка организма при лечении определенных заболеваний, но не могут заменить лекарства. Также не рекомендуется регулярно употреблять БАД в течение длительного времени без рекомендации врача.

Ранее врач рассказала, кому не стоит пить добавки с омега-3.