Ученые предложили собирать солнечную энергию с помощью воздушных шаров

Международная группа ученых из Швеции и Китая создала проект системы воздушных шаров для производства и доставки электроэнергии на землю. Работа опубликовано в научном журнале Energy.

Команда разработала воздушный шар с интегрированной фотоэлектрической батареей (BIPVS). Аэростат с солнечным коллектором поднимается в воздух и передает произведенное электричество вниз через шнур.

Сам шар держится в атмосфере с помощью гелия. Его верхняя половина сделана из прозрачного материала, улавливающего и концентрирующего солнечный свет за счет преломления.

Размещение фотоэлектрических элементов на дне летательного аппарата защищает их от дождя, снега и града.

Система также имеет выпускной клапан для газообмена, чтобы поддерживать необходимое давление внутри воздушного шара. Рядом с солнечными элементами находятся модули хранения и управления для управления потоком энергии. Для стабилизации воздушного шара используются четыре троса, а к земле прикреплены веревка и электрический провод.

Воздушный шар должен располагаться достаточно высоко, чтобы избежать тени от деревьев или зданий.

Команда протестировала свою систему локально и использовала моделирование для изучения вероятных характеристик производительности парка из 10 тыс. BIPVS в пяти крупных городах по всему миру.

Ученые обнаружили, что среднемесячное производство флотилии таких воздушных шаров составляет от 3,5 до 4 ГВт-ч электроэнергии.

Ранее исследователи оценили надежность солнечных и ветряных электростанций при плохой погоде.