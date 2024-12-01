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Ученые научились очищать воду от опасных для эндокринной системы веществ

NatComms: углеродные нанотрубки помогают разрушать стероидные гормоны в воде

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Немецкие ученые из Технологического института Карлсруэ создали способ удаления из воды стероидных гормонов. Эти вещества опасны для здоровья и окружающей среды, а также не поддаются стандартным методам очистки. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communication (NatComms).

Стероидные гормоны, или стероиды остаются одним из самых распространенных водных микрозагрязнителей. Эти соединения присутствуют в фармацевтических препаратах, контрацептивах и других продуктах. В высоких концентрациях они могут нарушать работу гормональной системы организма.

Стероиды невозможно ни обнаружить, ни удалить с помощью обычных методик фильтрации воды.

В новом проекте команда использовала методику электрохимического окисления. Технология основана на модулировании электрической энергии на электродах (аноде и катоде), что приводит к окислению и деградации загрязнителей на поверхности анода.

Ученые выяснили, что стероидные гормоны разрушаются в электрохимическом реакторе с мембранами из углеродных нанотрубок (УНТ).

«Мы обнаружили, что предварительная адсорбция стероидных гормонов, то есть их обогащение на поверхности УНТ, не ограничивает последующую деградацию гормонов.

Наш анализ объясняет некоторые из основных механизмов в электрохимических мембранных реакторах и дает ценную информацию для совершенствования электрохимических стратегий удаления микрозагрязнителей из воды», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые нашли потенциальное решение проблемы микропластика.

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