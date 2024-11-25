Ученые нашли потенциальное решение проблемы микропластика

Японские ученые из Института физико-химических исследований RIKEN разработали прочный пластиковый материал, распадающийся в воде без образования вредного микропластика. Статья об открытии опубликована в научном журнале Science.

Команда сосредоточилась на решении проблемы пластикового загрязнения, обратившись к супрамолекулярным полимерам — составам со структурами, удерживаемыми вместе за счет обратимых взаимодействий. Новый пластик был изготовлен путем объединения двух ионных мономеров, которые вместе образуют сшитые солевые мостики.

В первоначальных тестах один из мономеров был обычной пищевой добавкой под названием гексаметафосфат натрия, а другой — соединением на основе ионов гуанидиния. Оба мономера усваиваются бактериями, что обеспечивает биоразлагаемость.

В новом материале структура солевого мостика необратима, если не подвергается воздействию электролитов, подобных тем, что содержатся в морской воде. Ключевым открытием стал метод создания селективно необратимых поперечных связей.

Новые пластики оказались нетоксичными и негорючими. Они могут быть переформированы при температурах выше 120°C, как и другие термопластики.

Испытывая различные типы сульфатов гуанидиния, команда смогла создать пластики с различной твердостью и прочностью на разрыв, все сопоставимые или превосходящие обычные полимеры.

Это означает, что новый тип материала можно настроить в соответствии с потребностями — от стойких к царапинам покрытий до эластичных силиконоподобных пластмасс.

Исследователи также изучили пригодность нового пластика к переработке и биоразлагаемость. В почве листы нового пластика полностью распались за 10 дней, снабдив почву фосфором и азотом.

Ранее ученые создали дешевый метод очистки воды от микропластика.