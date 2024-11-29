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Найдена сверхгорячая экзопланета

AJ: астрономы обнаружили ультрагорячий Нептун возле звезды TOI-3261

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NASA, ESA, Leah Hustak (STSCI), Ralf Crawford (STSCI)

Ученые обнаружили новую экзопланету TOI-3261b, вращающуюся вокруг звезды TOI-3261, расположенной в созвездии Южной Гидры на расстоянии 978,5 световых лет от Земли. Эта планета относится к редкому классу ультрагорячих нептунов. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AJ).

Радиус планеты составляет 3,82 радиуса Земли, масса — 30,3 массы Земли. Полный оборот вокруг своей звезды TOI-3261b завершает всего за 21 час.

Эти параметры выделяют TOI-3261b как одну из самых близких к звезде экзопланет, известных науке, и помещают ее в категорию горячих нептунов. В эту редкую группу входят лишь три других планеты: LTT-9779b, TOI-849b и TOI-332b.

Астрономы предполагают, что TOI-3261b изначально была гораздо крупнее, имея размеры схожие с Юпитером, однако со временем утратила значительную часть своей атмосферы. На это повлияли два основных процесса. Первый является фотоиспарение, при котором энергия звезды заставляет газовые частицы покидать атмосферу. Вторым — приливное разрушение, когда гравитация звезды «срывает» внешние слои планеты.

Планета могла сформироваться на более далеком расстоянии от звезды, где условия были менее агрессивными, а затем мигрировала ближе.

Система TOI-3261 насчитывает около 6,5 миллиардов лет, что делает ее ценной для изучения процессов эволюции планет в долгосрочной перспективе.

«TOI-3261b — идеальный кандидат для тестирования новых моделей формирования планет,» — отмечают авторы работы.

Исследование атмосферы новой планеты может помочь раскрыть тайны формирования ультрагорячих нептунов и стать важным шагом в понимании эволюции планетных систем.

Ранее ученые получили новое изображение необычной галактики.

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