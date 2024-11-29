Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли эффективный способ получать воду из воздуха

ACSW: открыта технология получения воды из воздуха при низких температурах

close
Unsplash

Исследователи из Осакского муниципального университета разработали новый способ сбора воды из воздуха, который требует значительно меньше энергии по сравнению с традиционными методами. Использование специального раствора сополимера позволяет извлекать влагу при температуре около 35°C, вместо привычных 100°C. Работа опубликована в журнале ACS ES&T Water (ACSW).

Новый метод основан на использовании сополимеров полиэтиленгликоля и полипропиленгликоля. Полиэтиленгликоль обладает высокой гидрофильностью и эффективно притягивает молекулы воды, тогда как полипропиленгликоль имеет обратные свойства. Разница в их характеристиках создает механизм переноса воды, который разрушает водные кластеры и позволяет быстрее освобождать влагу.

Данное открытие имеет огромный потенциал для решения проблемы водоснабжения в засушливых регионах и зонах с ограниченными энергетическими ресурсами. По словам профессора Масахидэ Такахаси, одного из авторов исследования, технология может быть полезна в условиях чрезвычайных ситуаций, а также для снижении выбросов парниковых газов и более рационального использования водных ресурсов.

Команда ученых планирует усовершенствовать технологию и повысить общую эффективность системы для практического применения.

Ранее ученые разгадали секрет повышения температуры океанов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами