Ученые нашли эффективный способ получать воду из воздуха

Исследователи из Осакского муниципального университета разработали новый способ сбора воды из воздуха, который требует значительно меньше энергии по сравнению с традиционными методами. Использование специального раствора сополимера позволяет извлекать влагу при температуре около 35°C, вместо привычных 100°C. Работа опубликована в журнале ACS ES&T Water (ACSW).

Новый метод основан на использовании сополимеров полиэтиленгликоля и полипропиленгликоля. Полиэтиленгликоль обладает высокой гидрофильностью и эффективно притягивает молекулы воды, тогда как полипропиленгликоль имеет обратные свойства. Разница в их характеристиках создает механизм переноса воды, который разрушает водные кластеры и позволяет быстрее освобождать влагу.

Данное открытие имеет огромный потенциал для решения проблемы водоснабжения в засушливых регионах и зонах с ограниченными энергетическими ресурсами. По словам профессора Масахидэ Такахаси, одного из авторов исследования, технология может быть полезна в условиях чрезвычайных ситуаций, а также для снижении выбросов парниковых газов и более рационального использования водных ресурсов.

Команда ученых планирует усовершенствовать технологию и повысить общую эффективность системы для практического применения.

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